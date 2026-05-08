Criticità lungo la ferrovia Porrettana riparte il confronto dopo anni di stallo

Dopo più di cinque anni di inattività, i rappresentanti degli utenti della ferrovia Porrettana hanno ripreso il confronto con la regione Emilia-Romagna. La riunione si è svolta questa settimana, segnando la ripresa di un dialogo interrotto nel 2018. I comitati hanno partecipato alla discussione con l’obiettivo di affrontare le criticità che interessano il servizio ferroviario lungo la tratta.

Dopo oltre cinque anni di silenzio, i comitati degli utenti della ferrovia Porrettana sono tornati a sedersi al tavolo con la regione Emilia-Romagna. Il 13 aprile 2026 si è tenuto il primo incontro tecnico in cui tutti i comitati e le associazioni aderenti al CRUFER (comitato regionale degli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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