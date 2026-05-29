Monte Sant' Angelo celebra i due siti Unesco | eventi visite esperienze e l' incontro speciale con Assisi

Monte Sant'Angelo celebra i due siti UNESCO con eventi, visite e esperienze dedicate. La città, riconosciuta come patrimonio dell’umanità, ospita iniziative che coinvolgono residenti e visitatori, evidenziando il suo patrimonio storico e spirituale. Tra le attività previste, incontri speciali con Assisi, altro sito UNESCO, e visite guidate ai principali luoghi di interesse. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, rafforzando il legame tra spiritualità, storia e comunità.

Monte Sant’Angelo torna a celebrare la sua identità più profonda: quella di città patrimonio dell’umanità, luogo in cui spiritualità, storia, natura e comunità si incontrano.Dopo il Festival Michael, continuano gli eventi del calendario annuale presentato a febbraio. Tra giugno e luglio la città. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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The Legend of Archangel Michael – The Mightiest Angel

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