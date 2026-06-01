Monte Isola | Viva Fluo Run
Il 6 giugno si terrà la Viva Fluo Run sull’isola di Monte Isola. L’evento prevede una corsa con luci fluorescenti, accompagnata da musica e effetti luminosi, in un contesto di paesaggi sul Lago d’Iseo. La manifestazione è considerata tra le più originali dell’estate nella zona. La corsa si svolgerà di sera, coinvolgendo partecipanti e pubblico in un’atmosfera festosa.
Monte Isola si illumina: il 6 giugno arriva la Viva Fluo Run, uno degli eventi più originali dell’estate sul Lago d’Iseo, e anche quest'anno promette di essere una vera festa fluo tra musica, luci e panorami spettacolari.La partenza è fissata alle ore 20 da Peschiera Maraglio, nel momento più. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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