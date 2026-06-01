Monte Isola | Viva Fluo Run

Notizia in breve

Il 6 giugno si terrà la Viva Fluo Run sull’isola di Monte Isola. L’evento prevede una corsa con luci fluorescenti, accompagnata da musica e effetti luminosi, in un contesto di paesaggi sul Lago d’Iseo. La manifestazione è considerata tra le più originali dell’estate nella zona. La corsa si svolgerà di sera, coinvolgendo partecipanti e pubblico in un’atmosfera festosa.