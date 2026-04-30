Monte Isola | festa del salame
Nel primo fine settimana di maggio, il borgo di Cure, situato sull’isola di Monte Isola nel Lago d’Iseo, ospiterà la tradizionale festa del salame. L’evento richiama visitatori da diverse zone che si riuniscono per celebrare questa specialità locale in un’atmosfera di festa. La manifestazione si svolge tra bancarelle e stand dedicati, offrendo l’opportunità di assaggiare e acquistare prodotti tipici della zona.
Se state cercando un motivo per esplorare il Lago d’Iseo nel primo weekend di maggio, il Borgo di Cure a Monte Isola ha la risposta perfetta. Dal 1 al 3 maggio, l’aria si riempirà del profumo della tradizione per la decima edizione della Festa del Salame, un traguardo importante che celebra uno.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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