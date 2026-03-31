Coppa Toscana - Domani al ’Bozzi’ l’epilogo della competizione Incisa assalto al titolo In finale col Tegoleto

Domani si svolgerà la finale della Coppa Toscana, con l’ultima partita prevista al campo 'Bozzi'. La squadra di casa affronterà il Tegoleto in una sfida che deciderà il vincitore del torneo. Questa settimana si aprono le finali delle categorie Prima e Seconda, portando al termine un percorso di competizioni che hanno coinvolto diverse squadre della regione.

Si alza questa settimana il sipario sulle prestigiose finali di Coppa Toscana Prima e Seconda categoria. Si giocheranno entrambe allo stadio Bozzi alle Due Strade a Firenze, con organizzazione a cura del Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd e al termine le premiazioni sul campo. Alla ribalta della cronaca l’ Ideal Club Incisa che sarà protagonista della finalissima in Prima categoria; mentre in Seconda categoria l’ Impruneta Tavarnuzze è stata sfortunata ed è uscita dalla competizione in semifinale. Le Coppe sono competizioni di grande interesse che danno la possibilità di salire di categoria. Nella Coppa Toscana di Prima categoria appuntamento per domani alle 20,30 al ‘Bozzi’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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