Monreale in arrivo 14.000 euro per la Biblioteca comunale Santa Maria la Nuova
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L'assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha approvato un finanziamento di 14.000 euro destinato alla Biblioteca comunale "Santa Maria la Nuova".L'obiettivo è tutelare e promuovere lo scrigno di tesori custodito da secoli nella struttura: un patrimonio inestimabile di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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