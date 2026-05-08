Monreale fortunato vince 20.000 euro al 10eLotto

Un giocatore di Monreale ha vinto 20.000 euro al 10eLotto nell’estrazione di giovedì 7 maggio. La giocata vincente è stata effettuata in via Novelli Pietro, e il numero fortunato estratto è stato un “9”. La schedina vincente è stata convalidata presso un esercizio commerciale della zona. La vincita è stata subito registrata e comunicata dall’ente che gestisce il concorso.

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La fortuna bacia Monreale. Nell’ultimo concorso del 10eLotto di ieri, giovedì 7 maggio, un giocatore della cittadina normanna ha centrato una vincita da 20mila euro grazie a un “9” giocato in via Novelli Pietro. A riportarlo è Agipronews, che segnala come la giocata vincente sia una delle più alte registrate in Sicilia nell’ultima estrazione Monrealbike Racing Team protagonista alla Marathon dello Jato: 3 titoli regionali FCI su sei atleti al via! .🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, fortunato vince 20.000 euro al 10eLotto Notizie correlate Abruzzo fortunato: 61mila€ al 10eLotto, Roccaraso vince 50.000€!Abruzzo Fortunato: Oltre 61mila Euro al 10eLotto tra Roccaraso e Città Sant’Angelo Una pioggia di fortuna si è abbattuta sull’Abruzzo giovedì 19... Leggi anche: Cinquefrondi protagonista al 10eLotto, un "9" fortunato regala 20 mila euro