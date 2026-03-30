Vomero ok a progetto da 313.000 euro per riaprire la Biblioteca Croce

La giunta comunale di Napoli ha approvato un progetto da 313.000 euro per la ristrutturazione della Biblioteca “Benedetto Croce” nel quartiere Vomero, che è chiusa da diversi anni. Il piano prevede lavori di manutenzione e sistemazione degli spazi, con l’obiettivo di riaprire l’edificio al pubblico in tempi rapidi. L'intervento riguarda l'intera struttura, con un focus particolare sugli aspetti edilizi e funzionali.

Tempo di lettura: 2 minuti La giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione della Biblioteca “Benedetto Croce” al Vomero, chiusa da anni. Costo 313.000 euro, 180 giorni la durata presunta dei lavori. Lo spazio sorgerà al piano rialzato della sede della Municipalità 5, in via Morghen. I locali sono quelli un tempo occupati dalla Fondazione “Francesco De Martino”. Fino al 2019, la Biblioteca comunale era in via De Mura. Nel tempo, si sono susseguiti gli appelli per la riapertura. “Il progetto prevede la realizzazione di una sala lettura – si legge nello studio di fattibilità – all’interno dell’attuale patio coperto, mediante la chiusura dello spazio con vetrate trasparenti, nel rispetto della configurazione architettonica esistente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vomero, ok a progetto da 313.000 euro per riaprire la Biblioteca “Croce” Articoli correlati Unione dei comuni del Pratomagno, fondo della montagna finanziato un progetto interterritoriale da oltre 300.000 euroArezzo, 26 marzo 2026 – Unione dei comuni del Pratomagno, fondo della montagna finanziato un progetto interterritoriale da oltre 300. Leggi anche: Alessandria: Bni Cittadella dona 5.000 euro alla Croce Rossa per attività socio-sanitarie sul territorio.