Monnezza nazionale | uova marce ed escrementi davanti la sede del partito di Vannacci

Un cumulo di escrementi e uova marce davanti la sede di Verona del partito. E con la vetrofania del logo coperta da una scritta piuttosto eloquente: "Monnezza nazionale". La creatura politica fondata dal generale Roberto Vannacci è stata prese di mira. Un atto che è stato denunciato sui social da. 🔗 Leggi su Today.it

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