Futuro Nazionale apre a Roma la sede del partito di Vannacci | le immagini in anteprima

A Roma è stata inaugurata la sede del partito Futuro Nazionale, fondato dal generale Roberto Vannacci. L'Adnkronos ha visitato in anteprima i locali scelti per la sede, che si trovano nel centro della città. L'apertura si inserisce nel percorso politico del partito, che ha comunicato la propria presenza attraverso questa nuova struttura.