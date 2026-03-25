Futuro Nazionale apre a Roma la sede del partito di Vannacci | le immagini in anteprima
A Roma è stata inaugurata la sede del partito Futuro Nazionale, fondato dal generale Roberto Vannacci. L'Adnkronos ha visitato in anteprima i locali scelti per la sede, che si trovano nel centro della città. L'apertura si inserisce nel percorso politico del partito, che ha comunicato la propria presenza attraverso questa nuova struttura.
(Adnkronos) – Apre a Roma la sede del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. L'Adnkronos ha potuto visitare in anteprima la location scelta dal generale. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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