A Firenze, sono stati schierati blindati della polizia davanti alla sede del partito Futuro Nazionale, fondato dal generale Roberto Vannacci. L’inaugurazione dell’edificio è stata accompagnata da un presidio di manifestanti e da striscioni di protesta. La cerimonia si è svolta con la presenza delle forze dell’ordine, che hanno garantito la sicurezza durante l’evento.

Firenze, 28 marzo 2026 – Blindati della polizia a protezione della sede fiorentina di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. La sede è nei pressi di piazza Tanucci. E proprio nella piazza è stato autorizzato un presidio di protesta contro l’apertura della sede. “Vannacci a Firenze un ti si vole”, è scritto su uno striscione di fronte al fondo commerciale che diverrà il punto fiorentino della formazione politica di Vannacci. "Vannacci carogna, Rifredi non ti vuole" e "Unici stranieri, fascisti nei quartieri", alcuni dei cori lanciati. Firenze, polizia di fronte alla sede del partito di Vannacci: manifestazione della sinistra contro l'inaugurazione In mattinata nella stessa piazza Tanucci si era svolto un presidio di famiglie e sigle varie della sinistra che poi all’ora di pranzo avevano allestito un buffet. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, i blindati alla sede del partito di Vannacci: contestata l’inaugurazione, striscioni e presidio

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