Mondiali | Volpato cambia nazionalità e vola con l’Australia

Il giocatore ha ottenuto l'autorizzazione dalla FIGC per cambiare nazionalità, consentendogli di rappresentare l’Australia nei Mondiali. La FIFA ha approvato la richiesta in base alle regole che permettono il cambio di nazionalità, a condizione che non abbia già giocato con la nazionale precedente in competizioni ufficiali recenti. La modifica è stata formalizzata prima dell’inizio del torneo, permettendogli di scendere in campo con la maglia australiana.

? Punti chiave Come ha ottenuto l'autorizzazione dalla FIGC per il cambio di nazionalità?. Quali regole FIFA hanno permesso il passaggio dall'Italia all'Australia?. Chi sono i veterani che guideranno i nuovi esordienti nel Mondiale?. Quali sono le tre partite decisive che affronterà l'Australia nel Gruppo D?.? In Breve L'Australia affronterà Turchia, Stati Uniti e Paraguay nel Gruppo D dal 13 giugno.. Mat Ryan e Mathew Leckie disputeranno la quarta partecipazione mondiale consecutiva.. Test preparatorio contro la Svizzera sabato prossimo a San Diego.. Volpato e Tete Yengi sono tra i 17 esordienti in fase finale.. L’Australia annuncia la lista per i Mondiali: Volpato entra nel gruppo dei 26. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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