Il Mondiale 2026 inizierà tra giugno e luglio e sarà il primo con 48 squadre in gara. La competizione si terrà in tre paesi, con partite in diverse città. Le partite saranno trasmesse anche in chiaro, permettendo a tutti di seguirle senza abbonamenti. La nazionale italiana non parteciperà, per la terza volta consecutiva. La fase a gironi e gli eventuali incontri eliminatori si svolgeranno in più stadi distribuiti tra le nazioni ospitanti.

Il Mondiale 2026 è alle porte. Sarà il primo della storia con 48 nazionali partecipanti, anche se purtroppo non ci sarà l'Italia per la terza edizione consecutiva. La competizione si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti, confermandosi come l’evento sportivo più importante a livello globale. Ogni selezione potrà presentare una rosa composta da un massimo di 26 giocatori. Di seguito trovi l’elenco completo delle convocazioni, suddiviso squadra per squadra, i gironi e il calendario. La guida completa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilmattino.it - Mondiali quando iniziano? Date, gironi, dove vederli (anche in charo) e convocati squadra per squadra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SORTEGGI MONDIALI 2026 Commentiamo e seguiamo insieme i sorteggi dei gironi.. Ore 18

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, quando iniziano e dove vederli in tv: il programma delle partite con orario italianoI Mondiali 2026 inizieranno il 8 giugno e si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

Mondiali 2026: tutti i convocati ufficiali squadra per squadraI mondiali di calcio 2026 si terranno dal 11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Temi più discussi: Il calendario dei Mondiali: le date e gli orari di tutte le partite; Mondiali quando iniziano? Date, gironi, dove vederli (anche in charo) e convocati squadra per squadra; Mondiali 2026, quando iniziano e dove vederli in tv: il programma delle partite con orario italiano; Calendario del calcio europeo 2026: date di tutte le competizioni, i sorteggi e gli eventi UEFA.

Mondiali 2026: quando iniziano, il calendario e le date chiave. La guida per seguirliTutto pronto per i campionati iridati, i secondi itineranti (tra Canada, Messico e Stati Uniti). Partecipano 48 nazionali: non c’è l’Italia, ma in compenso ci sono tante esordienti ... sport.quotidiano.net

Mondiali 2026, gironi, date, novità e dove vederli: tutto quello che c’è da sapere sulla Coppa del MondoLa Coppa del Mondo 2026 sarà la più grande di sempre: 48 squadre, 12 gironi, 104 partite e tre Paesi ospitanti. Ecco date, gruppi, novità, finale e dove vedere i Mondiali in tv e streaming ... skuola.net

Quando iniziano a vendere i biglietti per la Finale del Grand Prix? reddit