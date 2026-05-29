I Mondiali 2026 inizieranno il 8 giugno e si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. La finale è prevista per il 19 luglio. La copertura televisiva sarà disponibile in Italia, con gli orari delle partite trasmessi in orario italiano. La competizione coinvolgerà 48 squadre, suddivise in 16 gruppi. La fase a eliminazione diretta partirà dopo la fase a gironi, con le partite che si terranno in diverse città dei tre paesi ospitanti.

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Il mondo del calcio si appresta a vivere l’appuntamento più atteso degli ultimi anni (ancora senza l’Italia): la Coppa del mondo FIFA 2026. Un’edizione destinata a rimanere nella storia, non solo perché sancisce il ritorno al tradizionale calendario estivo dopo la parentesi invernale del Qatar, ma soprattutto per le sue proporzioni inedite. Per la prima volta, infatti, il torneo vede la partecipazione di ben 48 squadre ed è ospitato congiuntamente da tre nazioni: Messico, Canada e Stati Uniti. Come annunciato da Stefano De Martino, la Rai è in prima linea nella trasmissione delle partite, costringendolo a fermare Affari Tuoi per qualche serata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mondiali 2026, quando iniziano e dove vederli in tv: il programma delle partite con orario italiano

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