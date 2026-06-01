Mondiali Messi ancora leader | tutti i convocati dell’Argentina di Scaloni

Lionel Messi è stato convocato per i Mondiali 2026, nonostante alcuni problemi fisici recenti. Il capitano dell’Argentina parteciperà alla competizione, guidando la squadra anche in questa occasione. La convocazione è stata comunicata ufficialmente, e Messi sarà presente tra i giocatori selezionati dall’allenatore. La partecipazione del giocatore era in dubbio a causa di alcuni infortuni, ma alla fine è stato confermato il suo coinvolgimento.

Lionel Messi ci sarà. Nonostante qualche problema fisico accusato nelle ultime settimane, il capitano guiderà ancora una volta l’Argentina ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per la competizione, puntando su un gruppo che unisce esperienza, qaulità e tanti protagonisti del trionfo in Qatar. L’obiettivo dell’Albiceleste è chiaro: difendere il titolo conquistato nel 2022 e confermarsi sul tetto del mondo. Per riuscirci, Scaloni ha scelto di affidarsi a gran parte del gruppo che ha già dimostrato il proprio valore nelle ultime stagioni. Una rosa ricca di talento. Tra i pali spazio ad Emiliano Martinez, ormai punto fermo della Nazionale argentina, insieme a Geronimo Rulli e Juan Musso. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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