Crisi infortuni dell’Argentina in vista del Mondiale | Scaloni reagisce alla preoccupazione del bicipite femorale di Messi
L’allenatore della nazionale argentina ha commentato le condizioni di Messi, che ha subito un infortunio al bicipite femorale. La squadra sta monitorando attentamente la situazione del giocatore, senza fornire dettagli specifici sui tempi di recupero. La preoccupazione è aumentata in vista del Mondiale, considerando l’importanza di Messi nel team. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato eventuali restrizioni o tempi di assenza. La squadra continuerà a valutare le condizioni del calciatore nei prossimi giorni.
2026-05-27 10:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore dell’Argentina Lionel Scaloni ha confermato la diagnosi iniziale positiva dell’infortunio al bicipite femorale di Lionel Messi, ma ha ammesso che si è trattato di uno sviluppo frustrante così vicino alla Coppa del Mondo. Messi è zoppicato tenendosi la parte posteriore della gamba sinistra durante la vittoria per 6-4 dell’Inter Miami sul Philadelphia domenica, facendo temere che la partecipazione dell’otto volte vincitore del Pallone d’Oro al torneo potesse essere a rischio. I test condotti dalla sua squadra... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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