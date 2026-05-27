Crisi infortuni dell’Argentina in vista del Mondiale | Scaloni reagisce alla preoccupazione del bicipite femorale di Messi

Notizia in breve

L’allenatore della nazionale argentina ha commentato le condizioni di Messi, che ha subito un infortunio al bicipite femorale. La squadra sta monitorando attentamente la situazione del giocatore, senza fornire dettagli specifici sui tempi di recupero. La preoccupazione è aumentata in vista del Mondiale, considerando l’importanza di Messi nel team. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato eventuali restrizioni o tempi di assenza. La squadra continuerà a valutare le condizioni del calciatore nei prossimi giorni.