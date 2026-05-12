Sono stati annunciati i 55 calciatori pre-convocati dal tecnico del Brasile per i Mondiali del 2026, secondo fonti brasiliane come UOL Esporte. Tra questi c’è Neymar, mentre tre giocatori militano in Serie A, nessuno dei quali è del Napoli. La lista comprende vari atleti di diverse squadre e campionati, pronti a essere valutati in vista della selezione finale. La convocazione è ancora in fase preliminare prima della definizione della rosa ufficiale.

Ancelotti Brasile, i pre-convocati per i Mondiali 2026 sono 55. Dai media brasiliani — UOL Esporte in testa — arrivano le prime anticipazioni sulla lunga lista di pre-selezionati che Carlo Ancelotti, da quasi un anno commissario tecnico del Brasile, starebbe valutando in vista del Mondiale 2026 di Stati Uniti, Canada e Messico. Si tratta di una rosa allargata da 55 nomi, ancora non ufficializzata, che già circola con insistenza in patria. Tra i pre-convocati di Ancelotti per i Mondiali 2026 c’è anche Neymar. Tra i pre-convocati spicca Neymar, segno della volontà del tecnico italiano di tenere aperte tutte le opzioni nonostante le riserve mostrate per mesi sulle condizioni del Santos e i dubbi sulla sua tenuta per un’intera rassegna mondiale.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ancelotti, ecco i 55 pre-convocati del Brasile per i Mondiali 2026: c’è Neymar, tre giocano in Serie A (e nessuno è del Napoli)

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