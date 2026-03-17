Iran ai Mondiali 2026 | la Federcalcio tratta con la FIFA per giocare in Messico e non negli USA

L'Iran ai Mondiali 2026 sta negoziando con la FIFA per disputare le partite del Gruppo G in Messico anziché negli Stati Uniti. L'ambasciata iraniana in Messico ha formalizzato una proposta ufficiale, chiedendo di spostare le gare che coinvolgono Belgio, Egitto e Nuova Zelanda. La decisione finale sarà presa dall'organizzazione internazionale nei prossimi giorni.

L’ambasciata iraniana in Messico avanza la proposta ufficiale alla FIFA di spostare le gare del Gruppo G — con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda — dalla sede statunitense a quella messicana. Il presidente federale Taj: “Trump ha dichiarato di non poter garantire la nostra sicurezza, non andremo negli USA”. Il ministro dello Sport iraniano aveva già evocato il ritiro. La partecipazione dell’Iran ai Mondiali 2026 è diventata uno dei casi più intricati e politicamente esplosivi nella storia recente del calcio internazionale. Tra dichiarazioni contraddittorie, tensioni diplomatiche e un conflitto in corso in Medio Oriente, la Federcalcio iraniana — la Ffiri — non ha ancora ufficialmente rinunciato al torneo, ma non ha nemmeno certezza di potervi partecipare. 🔗 Leggi su Sportface.it

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