Mondiali 2026 l’Iran chiede alla FIFA di giocare le partite in Messico

Il ministro dello sport iraniano ha comunicato che il governo ha avviato negoziati con la FIFA per discutere la possibilità di far disputare le partite dei Mondiali 2026 in Messico, coinvolgendo direttamente l’organizzazione internazionale. La richiesta riguarda specificamente l’assegnazione delle partite in territorio messicano, e i colloqui sono attualmente in corso tra le parti interessate.

Il ministro dello sport iraniano ha confermato l'apertura di un tavolo negoziale con la FIFA per permettere all'Iran di partecipare ai prossimi Mondiali di calcio Si apre uno spiraglio sulla possibile partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali. Dopo settimane di incertezza legate allo scoppio del conflitto e le tensioni internazionali tra USA e Iran, le speranze per la nazionale iraniana sembrerebbero non del tutto compromesse, ma ci sono diversi nodi da sciogliere. A pesare sin dall’inizio sono state le posizioni forti da parte delle autorità iraniane, che con un no ufficioso del Ministro dello Sport, ha allontanato la possibilità della partecipazione dell’Iran al prossimo Mondiale che si disputerà nel continente americano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mondiali 2026, l’Iran chiede alla FIFA di giocare le partite in Messico Articoli correlati Leggi anche: L’Iran vuole andare ai Mondiali ma non negli Stati Uniti, ha chiesto alla Fifa di giocare in Messico Iran ai Mondiali? Trattativa con la Fifa per spostare le partite in Messico(Adnkronos) – "Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mondiali 2026 l'Iran chiede alla FIFA... Temi più discussi: Mondiali 2026, l'Iran si ritira: Non giocheremo negli USA; Iran fuori dai Mondiali 2026? Cosa succede ora e cosa spera l'Italia; La rinuncia dell'Iran ai Mondiali 2026 apre la corsa al ripescaggio: a chi tocca? E l'Italia?; Mondiali, cosa succede se l’Iran si ritira: le speranze dell’Italia. Pagina 2 | Iran ai Mondiali? Sì, ma a una condizione: ecco di cosa si trattaLa federazione iraniana sta trattando con la Fifa per spostare le proprie gare delle fase a girone in Messico e non più negli USA ... corrieredellosport.it Iran ai Mondiali? Sì, ma a una condizione: ecco di cosa si trattaLa federazione iraniana sta trattando con la Fifa per spostare le proprie gare delle fase a girone in Messico e non più negli USA ... corrieredellosport.it SERVE IL NOSTRO TIFO È un momento delicato ai Mondiali femminili di curling. Dopo un inizio complicato e la vittoria contro l’Australia, ci aspetta un doppio incontro a Calgary. Alle 16 italiane il Team Constantini sfida la Norvegia, alle 21 le padrone di - facebook.com facebook #Iran ai Mondiali Sì, ma a una condizione: ecco di cosa si tratta x.com