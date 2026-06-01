Mondiali 2026 | quando iniziano il calendario e le date chiave La guida per seguirli

I Mondiali 2026 inizieranno l'11 giugno e si concluderanno il 19 luglio. La fase a gironi si svolgerà dal 11 al 24 giugno, seguita dagli ottavi di finale dal 4 al 7 luglio. I quarti sono programmati dal 10 al 12 luglio, le semifinali il 15 e 16 luglio, e la finale il 19 luglio. Le partite si disputeranno in 16 città distribuite tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Roma, 1 giugno 2026 – Si avvicinano a grandi passi i Mondiali 2026, in programma dall' 11 giugno al 19 luglio 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti, edizione itinerante per la seconda volta, dopo quella del 2002 divisa tra Corea del Sud e Giappone: l'appuntamento più atteso per le 48 Nazionali in gara, tra le quali per la terza volta di fila non ci sarà l' Italia. Le date dei Mondiali 2026. Il match inaugurale dell' edizione numero 23 dei campionati iridati sarà Messico-Sudafrica, in programma giovedì 11 giugno alle 21 (ora italiana) al Mexico City Stadium. I gironi totali saranno 12, formati da 4 squadre ciascuno: in questa fase del torneo ci saranno tre giornate, con la prima a disputarsi dall' 11 al 18 giugno, la seconda dal 18 al 24 giugno e la terza dal 24 al 28 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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