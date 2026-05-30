Quando iniziano i Mondiali di calcio 2026 | la data della prima partita il calendario e gli orari italiani

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I Mondiali di calcio 2026 iniziano l’11 giugno con la partita tra Messico e Sudafrica. La competizione si svolgerà in tre paesi: Messico, Canada e Stati Uniti. La prima giornata si svolgerà con diverse partite distribuite tra le città ospitanti, con orari adattati al fuso orario italiano. La fase finale è prevista per luglio, con la finale che si giocherà negli Stati Uniti. La manifestazione si svolgerà fino alla conclusione del torneo.

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L'11 giugno con Messico-Sudafrica inizieranno i Mondiali di calcio 2026, che si terranno in Messico, Canada e Stati Uniti. La finale si giocherà domenica 19 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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