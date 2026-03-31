Quando iniziano i Mondiali 2026 il calendario con le date delle eventuali partite dell'Italia

I Mondiali 2026 prenderanno il via nel mese di giugno, con la fase a gironi che si svolgerà tra il Canada, gli Stati Uniti e il Messico. Se l’Italia si qualifica, il calendario prevede le date delle partite della fase a gruppi, con eventuali incontri previsti in diverse città dei tre paesi. Le partite del girone degli Azzurri saranno programmate in base ai sorteggi e alle decisioni organizzative.

Quando iniziano i Mondiali 2026 e il calendario con le date delle eventuali partite dell'Italia: tutte le informazioni sul girone degli Azzurri in caso di qualificazione alla Coppa del Mondo che si giocherà in Canada, USA e Messico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: il calendario e gli orari delle partite dell’ItaliaSarà un’Italia formato grandi sogni, quella che vedremo fino al 17 marzo a Porto Rico, o più precisamente San Juan. Mondiali curling femminile 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, programma, tv, streamingL’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling femminile, che andranno in scena a Calgary (Canada). Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Quando iniziano i Mondiali 2026: date, partite, finale; Mondiale di calcio FIFA 2026; Quando gioca l'Italia: data e ora della prossima partita degli azzurri; Gattuso all’Italia: L’Irlanda del Nord ha il veleno dentro, ma noi vogliamo tornare al Mondiale. Quando iniziano i Mondiali 2026, il calendario con le date delle eventuali partite dell’ItaliaQuando iniziano i Mondiali 2026 e il calendario con le date delle eventuali partite dell'Italia: tutte le informazioni sul girone degli Azzurri in caso ... fanpage.it Gattuso spiazza tutti Il CT risponde in maniera secca alla domanda sull'eventuale mancato raggiungimento dei Mondiali da parte dell’Italia: https://fanpa.ge/8JQtZ facebook È il giorno della verità Si gioca #BosniaItalia Gli azzurri riusciranno a tornare ai Mondiali #Azzurri #DAZNBetClub x.com