Mondiali 2026 Brasile spettacolo | 6-2 a Panama in amichevole

Il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti, ha vinto 6-2 contro Panama in un’amichevole preparatoria ai Mondiali 2026. La partita si è svolta in un contesto di allenamento, con la squadra brasiliana che ha mostrato una marcatura significativa. La sfida ha visto il Brasile segnare sei reti, mentre Panama ne ha realizzate due. La gara ha rappresentato un test per la formazione sudamericana prima dell’inizio del torneo mondiale.

Il Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto nettamente Panama per 6-2, in una gara amichevole in preparazione ai Mondiali. Con Neymar fermo ai box a causa dell’infortunio al polpaccio, ma presente in panchina e acclamato dalla torcida con cori e applausi. allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro la Seleçao ha dato spettacolo. I verdeoro si sono imposti grazie alle reti dopo 2? di Vinicius Jr., di Casemiro al 39?, Rayan al 53?, dell’ex milanista Paquetá al 60?, Igor Thiago su rigore al 63? e Danilo Santos all’81’. Per Panama in gol su punizione di Murillo con la deviazione di Cunha al 14? e di Harvey nella ripresa. (AP PhotoSilvia Izquierdo) Il ct: “Iniezione di fiducia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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