Brasile-Panama Amichevole 31-05-2026 ore 23 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'amichevole tra Brasile e Panama, conclusa alle 23:30 del 31 maggio 2026, sono state presentate le formazioni ufficiali. Carlo Ancelotti, alla sua prima esperienza come ct, guida il Brasile per l'impegno. Le quote e i pronostici indicano favoriti i sudamericani. La partita si inserisce nel percorso verso il Mondiale, che inizierà l’11 giugno, segnando l’esordio ufficiale della nuova gestione tecnica.

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Carlo Ancelotti ha accettato la grande sfida di guidare il Brasile ed è pronto ad affrontare la prima grande manifestazione della sua carriera da selezionatore: il Mondiale, che prenderà il via il prossimo 11 giugno. Domenica notte, al Maracanà, la Seleçao comincerà ufficialmente l’avvicinamento alla rassegna iridata: giocherà la sua prima amichevole, contro Panama, un’altra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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