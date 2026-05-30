Nell'amichevole tra Brasile e Panama, conclusa alle 23:30 del 31 maggio 2026, sono state presentate le formazioni ufficiali. Carlo Ancelotti, alla sua prima esperienza come ct, guida il Brasile per l'impegno. Le quote e i pronostici indicano favoriti i sudamericani. La partita si inserisce nel percorso verso il Mondiale, che inizierà l’11 giugno, segnando l’esordio ufficiale della nuova gestione tecnica.

Carlo Ancelotti ha accettato la grande sfida di guidare il Brasile ed è pronto ad affrontare la prima grande manifestazione della sua carriera da selezionatore: il Mondiale, che prenderà il via il prossimo 11 giugno. Domenica notte, al Maracanà, la Seleçao comincerà ufficialmente l’avvicinamento alla rassegna iridata: giocherà la sua prima amichevole, contro Panama, un’altra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brasile-Panama (Amichevole, 31-05-2026 ore 23:30): formazioni, quote, pronostici

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