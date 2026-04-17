Dopo dieci anni di attesa ripartono i lavori nella palestra dell' Alberghiero

Dopo dieci anni di attese e proroghe, sono ripresi i lavori di ristrutturazione della palestra dell'istituto alberghiero. L'intervento era stato interrotto più volte nel corso degli anni, ma ora le attività sono riprese ufficialmente. La riqualificazione riguarda l'area destinata all’attività sportiva, che si trovava in condizioni di abbandono da tempo. L'intervento prevede lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del locale.

CAROVIGNO - Un'opera che attende di vedere la luce da oltre un decennio, riceve finalmente una seconda possibilità. Ieri mattina (16 aprile 2026), presso l'istituto Alberghiero "Sandro Pertini" di Carovigno, si è tenuto un sopralluogo tecnico che segna il via alla ripresa dei lavori di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Torre Annunziata, dopo dieci anni riapre la palestra dell’IC Pascoli Siani Bodio Lomnago – Ripartono i lavori per la palestra della RogorellaBodio Lomnago, ripartono i lavori per la palestra della Rogorella dopo un lungo stallo, con l’amministrazione comunale che assicura la consegna... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dopo dieci anni di restauri riapre la cappella di San Giuseppe a Gressoney-Saint-Jean; Cooperanti espatriati, dopo oltre dieci anni arrivano le istruzioni Inps sui versamenti previdenziali; La Death Valley fiorisce dopo 10 anni e il deserto più arido si trasforma in un paesaggio di colori; Dieci anni dopo Giacomo Tachis con i vini che, grazie alla sua visione, hanno cambiato l’Italia. Dopo Milano e Torino Ikea scelse Roncadelle: Elnòs compie 10 anniNel 1992 il colosso svedese aprì nel paese dell’hinterland e fu subito successo. Nel 2005 il trasloco e l’ampliamento con l’arrivo del mega centro commerciale ... giornaledibrescia.it Smerillo, dopo 10 anni tornano a suonare le campane dei Ss Pietro e PaoloCHIESA - L'intervento di ripristino delle campane dopo il sisma del 2016, è avvenuto grazie ad un investimento di 7.000 euro, di cui 5.000 messi a disposizione dalla Cei all’arcidiocesi di Fermo, deri ... cronachefermane.it Dopo dieci anni a Parigi è tornata a casa. E in un pomeriggio romano pieno di sole, la direttrice creativa di Fendi parla con un’amica scrittrice di stile, femminismo, artigianalità. - facebook.com facebook Gli Stati Uniti hanno lasciato tutte le basi militari in Siria, dopo oltre dieci anni nel paese per combattere l’ISIS x.com