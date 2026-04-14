Le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone riprenderanno il 16 aprile, con Marco Giallini che tornerà sul set dopo un intervento al femore e il periodo di riabilitazione svolto ad Aosta. La produzione aveva sospeso le riprese a causa dell’infortunio dell’attore. La serie tornerà quindi a essere girata in questa data, con Giallini che riprenderà il ruolo principale.

Marco Giallini: il 16 aprile riprendono le riprese di Rocco Schiavone 7. L'attore torna sul set dopo l'intervento al femore e la riabilitazione ad Aosta. Il prossimo 16 aprile segnerà la ripresa ufficiale delle attività sul set per il settimo capitolo della celebre produzione televisiva, rimasta in sospeso nelle ultime settimane. Il blocco dei lavori era stato reso necessario a seguito di un brutto infortunio occorso a Marco Giallini, rimasto vittima di una caduta accidentale lo scorso 18 marzo. L'incidente, avvenuto mentre l'attore si trovava in strada, aveva causato una frattura alla testa del femore, costringendo l'artista a sottoporsi a un intervento chirurgico presso la struttura ospedaliera Parini.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Marco Giallini: ripartono le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone dopo l’infortunio

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Incidente sul set per Marco Giallini, impegnato nelle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone: il videoIncidente sul set per Marco Giallini, impegnato nelle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone.

Giovedì riprendono le riprese, anche con i casting per le comparse. Ancora un po' di pazienza per Marco Giallini. L'attore sta recuperando: è stato operato al femore dopo essere caduto a pochi passi dall'albergo dove alloggiava lo scorso 18 marzo. x.com

Giovedì riprendono le riprese, anche con i casting per le comparse. Ancora un po' di pazienza per Marco Giallini. L'attore sta recuperando: è stato operato al femore dopo essere caduto a pochi passi dall'albergo dove alloggiava lo scorso 18 marzo. - facebook.com facebook