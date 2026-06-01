Durante controlli sulla Tangenziale di Napoli, sono stati sequestrati 70 chili di molluschi privi di tracciabilità. Il conducente del veicolo è stato sanzionato.

Napoli, controlli sulla Tangenziale: sequestrati 70 kg di molluschi privi di tracciabilità e sanzionato il conducente. Napoli, controlli sulla Tangenziale contro il trasporto irregolare. Controlli serrati sulla Tangenziale di Napoli, dove la Polizia di Stato ha sequestrato un ingente quantitativo di molluschi destinati alla vendita ma privi dei requisiti di legge. L’operazione rientra nelle attività di vigilanza volte a garantire sicurezza stradale e tutela dei consumatori. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Il controllo del furgone e la scoperta. L’intervento nasce durante un servizio della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, quando gli agenti intercettano un furgone il cui conducente stava utilizzando il telefono cellulare durante la guida. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Molluschi senza tracciabilità, Napoli: 70 kg sequestrati

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