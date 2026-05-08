Controlli nel Telesino sequestrati 50 kg di prodotti surgelati senza tracciabilità

Da anteprima24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento nel Telesino, le forze dell’ordine hanno sequestrato 50 chilogrammi di prodotti surgelati privi di documentazione attestante la tracciabilità. I controlli sono stati condotti dalla Divisione di Polizia Amministrativa e dalla Squadra. La merce è stata sottoposta a sequestro e sono in corso verifiche per approfondire le modalità di provenienza e distribuzione.

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Sempre nel corso degli stessi controlli, ad un individuo sorpreso a condurre un autoveicolo sprovvisto di patente di guida veniva contestata una sanzione amministrativa per un ammontare complessivo di oltre Euro 5.000. Morte di Paul Neeraj, la Procura: “Nessun abbandono. Ipotesi senza riscontri” VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it

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