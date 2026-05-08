Controlli nel Telesino sequestrati 50 kg di prodotti surgelati senza tracciabilità

Durante un intervento nel Telesino, le forze dell’ordine hanno sequestrato 50 chilogrammi di prodotti surgelati privi di documentazione attestante la tracciabilità. I controlli sono stati condotti dalla Divisione di Polizia Amministrativa e dalla Squadra. La merce è stata sottoposta a sequestro e sono in corso verifiche per approfondire le modalità di provenienza e distribuzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sempre nel corso degli stessi controlli, ad un individuo sorpreso a condurre un autoveicolo sprovvisto di patente di guida veniva contestata una sanzione amministrativa per un ammontare complessivo di oltre Euro 5.000. Morte di Paul Neeraj, la Procura: “Nessun abbandono. Ipotesi senza riscontri” VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli nel Telesino, sequestrati 50 kg di prodotti surgelati senza tracciabilità Notizie correlate Leggi anche: Pesce senza tracciabilità: 3.200 kg sequestrati nel Lazio Leggi anche: Controlli Epatite A, sequestrati 100 chili di pesce senza tracciabilità Una raccolta di contenuti Valle Telesina, guida senza patente e recidiva: denunciato e auto sequestrataControlli straordinari nel Sannio: in Valle Telesina denunciato un uomo senza patente. Arresti per furto e verifiche su strada. fremondoweb.com Taranto, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce e sequestri nel settore nordControlli straordinari dei Carabinieri a Taranto: denunce, sequestri e segnalazioni per droga nel settore nord della città. trmtv.it