La Guardia Costiera ha sequestrato oltre 3.200 chili di pesce nel Lazio, fermando un flusso di prodotto senza tracciabilità. L’operazione ha portato anche a sanzioni amministrative che si avvicinano alle 12.000 euro. Le autorità hanno controllato diversi punti vendita e aree di scarico, intervenendo per contrastare il commercio illecito di pesce.

La Guardia Costiera ha bloccato un flusso illegale di oltre 3.200 chili di pesce nel Lazio, con multe che sfiorano i 12.000 euro. Le ispezioni hanno interessato ristoranti e mercati tra Gaeta, Fondi e Formia, smascherando una rete di prodotti privi di tracciabilità. Nel cuore del sud pontino, l’azione congiunta tra autorità marittime e sanitari ha messo in luce fragilità nella filiera alimentare locale. Non si tratta solo di sequestri, ma di un segnale forte sulla necessità di trasparenza nei commerci ittici della regione. Il fronte operativo: dal porto ai banchi dei mercati. L’intervento è partito dalla Capitaneria di porto di Gaeta, coordinando le attività con le ASL di Latina e Frosinone per coprire un vasto territorio costiero e interno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesce senza tracciabilità: 3.200 kg sequestrati nel Lazio

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