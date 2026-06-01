Modri? indeciso sul suo futuro | se non sarà al Milan ha già una chiara idea in mente

Notizia in breve

Luka Modri? sta considerando il suo futuro e potrebbe lasciare il Milan se non rinnova il contratto, attualmente in scaden nel 2027. Il giocatore ha già una chiara idea in mente nel caso non prosegua con il club. La società sta lavorando per definire le trattative di rinnovo, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.