Modri? indeciso sul suo futuro | se non sarà al Milan ha già una chiara idea in mente
Luka Modri? sta considerando il suo futuro e potrebbe lasciare il Milan se non rinnova il contratto, attualmente in scaden nel 2027. Il giocatore ha già una chiara idea in mente nel caso non prosegua con il club. La società sta lavorando per definire le trattative di rinnovo, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.
Luka Modric, Pallone d'Oro 2018, riflette sul contratto in scadenza con il Milan. Tra l'opzione dirigenziale in Spagna e i legami familiari a Milano, la decisione arriverà a giugno. Il futuro di Luka Modric resta uno dei temi più caldi all'ordine del giorno in casa Milan. Il fuoriclasse croato (classe 1985) si trova davanti a una scelta cruciale per le battute finali della sua leggendaria carriera. Durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, il centrocampista aveva sottoscritto con il club di Via Aldo Rossi un accordo annuale da 3,5 milioni di euro netti più bonus, inserendo un'opzione di rinnovo unilaterale per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027, alle medesime condizioni economiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Milan, Modric ha (quasi) preso una decisione sul suo futuro: ecco cosa filtraIl futuro di Luka Modric, centrocampista croato del Milan, è al centro di discussioni nelle pagine di 'La Gazzetta dello Sport'.
Simic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro»Dario Simic, ex difensore del Milan, ha parlato di Luka Modric in un'intervista a DAZN prima della partita tra Verona e Milan.
Si parla di: La Roma sceglie D'Amico come nuovo DS, Modric incerto sulla permanenza al Milan, Schmeichel si ritira dal calcio; Milan, colpo di scena per il futuro di Modric e Leao: adesso cambia tutto.