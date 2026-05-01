Il futuro di Luka Modric, centrocampista croato del Milan, è al centro di discussioni nelle pagine di 'La Gazzetta dello Sport'. Attualmente infortunato a causa di un intervento allo zigomo sinistro, il giocatore sembra aver preso una decisione circa il suo prossimo passo professionale. Le indiscrezioni filtrate indicano che nelle ultime settimane ha valutato diverse opzioni riguardo al proseguimento della carriera.

L'infortunio rimediato nel finale di Milan-Juventus, con la testata presa da Manuel Locatelli che l'ha costretto all'operazione allo zigomo sinistro per una frattura complessa, impedirà a Luka Modric di terminare regolarmente la sua prima stagione in rossonero. Il centrocampista croato, classe 1985, si rimetterà in forma in tempo utile per i Mondiali, ma salterà gli ultimi impegni del Milan di Massimiliano Allegri contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Modric non avrebbe voluto lasciare così - uscendo sì tra gli applausi, ma per un infortunio - lo stadio di 'San Siro' e i tifosi milanisti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Modric ha (quasi) preso una decisione sul suo futuro: ecco cosa filtra

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