Modenesi e due ruote il mercato va a gonfie vele con quasi 250 chilometri di ciclabili

A Modena il mercato delle biciclette è in crescita, con quasi 250 chilometri di piste ciclabili. Le bici vengono usate per andare al lavoro, evitare il traffico, accompagnare i figli a scuola, fare attività fisica all’aperto o per escursioni nel weekend tra città e campagne. La rete ciclabile amplia le possibilità di spostamento e svago, coinvolgendo diverse modalità di utilizzo tra residenti e visitatori.

C’è chi la usa per andare al lavoro evitando il traffico, chi la sceglie per accompagnare i figli a scuola, chi la utilizza per un po’ di attività fisica all’aperto e c’è anche chi la riscopre nel weekend per attraversare città e campagne a ritmo lento. Stiamo parlando della bicicletta, non più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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