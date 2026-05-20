Raccolta differenziata a gonfie vele | il Comune va oltre il 72%

A San Tammaro, la raccolta differenziata supera il 72%, secondo gli ultimi dati ufficiali. Il Comune ha mantenuto un andamento stabile nel tempo, evidenziando un incremento rispetto ai mesi precedenti. Questa performance è stata possibile grazie alla collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale, che ha promosso pratiche di separazione dei rifiuti. I numeri indicano che la percentuale di differenziata si mantiene sopra la soglia del 72%, segnalando un progresso rispetto alle precedenti rilevazioni.

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