Raccolta differenziata a gonfie vele | il Comune va oltre il 72%
A San Tammaro, la raccolta differenziata supera il 72%, secondo gli ultimi dati ufficiali. Il Comune ha mantenuto un andamento stabile nel tempo, evidenziando un incremento rispetto ai mesi precedenti. Questa performance è stata possibile grazie alla collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale, che ha promosso pratiche di separazione dei rifiuti. I numeri indicano che la percentuale di differenziata si mantiene sopra la soglia del 72%, segnalando un progresso rispetto alle precedenti rilevazioni.
Raccolta differenziata oltre il 72% a San Tammaro. Gli ultimi dati confermano che il Comune mantiene un trend positivo costante, frutto dell'impegno di tutta la comunità. Anche nel mese di aprile, infatti, si è superata la soglia del 70% ed è stata raggiunta la quota del 72,51%.?“Un ottimo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep
Sullo stesso argomento
Prevendita a gonfie vele. Oltre 2.100 tagliandi già staccatiLa prevendita per Spal-Faenza prosegue a gonfie vele, tanto che alle 19 di ieri risultavano venduti la bellezza di 2.
Giorgia Cardinaletti sta con il giornalista «più sexy d’Italia», l’amore va a gonfie vele e il web commenta «Beata lei»Tra impegni televisivi e vita privata, Giorgia Cardinaletti sembra vivere un momento particolarmente felice anche lontano dalle telecamere.
Raccolta differenziata. Precisazioni dopo la nota di TosiLa situazione della differenziata a Verona risente ancora di una cultura non pienamente consolidata, anche per effetto di una lunga fase di mancata evoluzione del sistema. Nei contesti in cui sono ... giornaleadige.it
Differenziata a gonfie vele raggiunge il 70 per cento. Si risparmiano 60mila euroRetiambiente Carrara sotto la guida dell’amministratore unico Fabrizio Volpi ha superato il 70% della raccolta differenziata. I dati del confronto tra il 2025 e il 2026 evidenziano un miglioramento ... lanazione.it