Modena una corsa a tre Sono profili da promozione

Da sport.quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Modena, si stanno valutando tre candidati per la posizione di allenatore della prossima stagione. Il processo di selezione è ancora in corso e coinvolge più profili, ma sembra che il club abbia già in mente un nome preferito. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane. Al momento, non ci sono annunci ufficiali o dettagli aggiuntivi sui candidati considerati.

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Il casting per l’allenatore che guiderà il Modena nella prossima stagione continua. Parliamo di casting, ma con tutta probabilità Nereo Bonato il nome ce l’ha già in testa. Tutto però non riesce a avere i crismi dell’ufficialità, nel senso che non ce l’ha nemmeno il neo diesse, visto che deve attendere lo svincolo dal Cagliari, con cui è attualmente legato sino al 2027. E la scelta, o se preferite l’annuncio, non può evidentemente prescindere da questo particolare certamente non di poco conto. Ad oggi la rosa dei papabili, anche se nel calcio prudenza ed uso del condizionale, soprattutto in questo periodo dell’anno, sono più che mai d’obbligo, pare essersi ristretta a tre nomi, fatto salvo che Abate e Aquilani dovrebbero essere usciti dai giochi in quanto destinati ad una panchina della massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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