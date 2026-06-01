Mobilità personale educativo 2026 27 esiti il 4 giugno | pubblicazione sui siti degli Uffici territoriali

Da orizzontescuola.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli esiti della mobilità del personale educativo per l’anno scolastico 202627 saranno pubblicati il 4 giugno 2026 sui siti degli Uffici territoriali.

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Gli esiti della mobilità del personale educativo per l’anno scolastico 202627 saranno pubblicati il 4 giugno 2026. I nominativi del personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio saranno resi disponibili sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione. • la scuola di destinazione; • la tipologia di posto richiesto; • il punteggio complessivo; • le eventuali precedenze riconosciute. Il personale che ha ottenuto il movimento riceverà apposita comunicazione presso l’Ufficio territoriale al quale ha presentato la domanda e all’indirizzo e-mail indicato su Istanze on line. Chi non ha ottenuto il trasferimento riceverà invece una notifica via e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione su Istanze on line. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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