Mobilità personale educativo 2026 27 esiti il 4 giugno | pubblicazione sui siti degli Uffici territoriali

Gli esiti della mobilità del personale educativo per l’anno scolastico 202627 saranno pubblicati il 4 giugno 2026. I nominativi del personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio saranno resi disponibili sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione. • la scuola di destinazione; • la tipologia di posto richiesto; • il punteggio complessivo; • le eventuali precedenze riconosciute. Il personale che ha ottenuto il movimento riceverà apposita comunicazione presso l’Ufficio territoriale al quale ha presentato la domanda e all’indirizzo e-mail indicato su Istanze on line. Chi non ha ottenuto il trasferimento riceverà invece una notifica via e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione su Istanze on line. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mobilità docenti 2026 esiti pubblicati, adesso cosa accade

Notizie e thread social correlati

Mobilità docenti 2026-27, pubblicati gli esiti: i bollettini degli uffici scolastici e come fare reclamoSono stati pubblicati gli elenchi provinciali con i trasferimenti e i passaggi dei docenti di ruolo che hanno richiesto mobilità per l'anno...

Mobilità docenti 2026, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 29 maggio. IN AGGIORNAMENTOSono stati pubblicati gli elenchi dei posti disponibili per la mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2026.

Temi più discussi: Mobilità scuola 2026/2027: scadenze, termini per le operazioni e pubblicazione movimenti; Mobilità scuola 2026/2027: pubblicati gli esiti per i docenti; Mobilità docenti 2026, tabulati pronti. Posti disponibili per i trasferimenti; Mobilità docenti 2026-27, pubblicati gli esiti: i bollettini degli uffici scolastici e come fare reclamo.

Dalla lettura del report CISL Scuola sulla mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2026/27, realizzato su dati del Ministero, emergono almeno tre elementi di rilievo: l'elevato numero di movimenti autorizzati, la forte prevalenza dei trasfer… x.com

Mobilità docenti 2026/2027, pubblicati gli esiti: come controllare trasferimenti e passaggi di ruolo e cosa fare in caso di erroriSono online gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. Ecco come verificare trasferimenti e passaggi di ruolo, come funziona l’algoritmo e quando presentare reclamo. panorama.it

Quando escono i trasferimenti 2026? Ecco le date per personale docente, educativo, ATA e insegnanti di religioneMobilità scolastica: maggio e giugno sono i mesi degli esiti.Le richieste di trasferimento e passaggio sono state già inoltrate nel mese di aprile, mentre è a maggio che iniziano ad arrivare i primi r ... tecnicadellascuola.it