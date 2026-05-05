Mobilità docenti 2026 ecco i posti disponibili per i trasferimenti Pubblicazione esiti il 29 maggio IN AGGIORNAMENTO

Sono stati pubblicati gli elenchi dei posti disponibili per la mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2026. Le pubblicazioni riguardano le varie tipologie di scuola, tra cui infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, e sono state emesse da alcuni Uffici Scolastici provinciali. La data prevista per la diffusione degli esiti ufficiali è il 29 maggio. La situazione è in aggiornamento.

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme POC “Per la scuola”: fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola. Ti aiutiamo a gestire i laboratori professionalizzanti Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Docente aggredita da studente: 27 giorni di prognosi, ma subisce un procedimento disciplinare.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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