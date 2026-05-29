Mobilità docenti 2026-27 pubblicati gli esiti | i bollettini degli uffici scolastici e come fare reclamo
Sono stati pubblicati gli elenchi provinciali con i trasferimenti e i passaggi dei docenti di ruolo che hanno richiesto mobilità per l'anno scolastico 20262027. I bollettini sono disponibili regione per regione negli uffici scolastici. Chi desidera presentare un reclamo può consultare le modalità indicate negli avvisi ufficiali pubblicati online. La pubblicazione riguarda esclusivamente gli elenchi relativi alle domande di mobilità presentate per questa annualità.
Sono stati pubblicati gli elenchi provinciali con i passaggi e i trasferimenti che interessano i docenti di ruolo che hanno presentato istanza di mobilità per l'anno scolastico 20262027: i bollettini regione per regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mobilità ATA 2026, vincoli e deroghe: ecco a cosa fare attenzione
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mobilità docenti 2026, arrivano le mail. Attesi i bollettini degli Uffici scolastici
Mobilità docenti 2026, arrivano le mail. Come fare reclamo. Ecco i BOLLETTINI [AGGIORNATO con Ragusa, Crotone, Caserta]A partire da oggi, le mail con gli esiti delle domande di mobilità docenti 2026 vengono inviate.
Temi più discussi: Mobilità docenti 2026, tabulati pronti. Posti disponibili per i trasferimenti; Mobilità scuola 2026/2027: scadenze, termini per le operazioni e pubblicazione movimenti; Mobilità docenti 2026/27, oggi 29 maggio gli esiti dei trasferimenti: quando è possibile rinunciare; Mobilità Docenti 2026, POSTI DISPONIBILI per i trasferimenti. Gli esiti verranno pubblicati il 29 Maggio. Ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici Regionali (IN AGGIORNAMENTO).
Mobilità docenti 2026/27: esiti in arrivo il 29 maggio. Ma cosa fare in caso di errori? Venerdì 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità docenti per l’a.s. 2026/27 In alcuni casi potrebbero emergere errori o anomalie nelle assegnazioni: * punt facebook
Il 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità docenti per l’anno scolastico 2026/27. Si tratta dei movimenti relativi alla mobilità territoriale e professionale, sia provinciale che interprovinciale, che coinvolgono migliaia di insegnanti in t… x.com
Mobilità docenti 2026, esiti il 29 maggio: una volta ottenuto il trasferimento vi si può rinunciare?Venerdì 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità docenti 2026: la possibilità di rinunciare a un trasferimento ottenuto dopo la pubblicazione dei bollettini è regolata in modo molto rigid ... orizzontescuola.it
Mobilità docenti 2026: domani 29 maggio l’esito sarà inviato anche a chi non otterrà il trasferimentoMobilità 2026: anche il docente che non otterrà il trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo richiesto riceverà una mail venerdì 29 maggio. orizzontescuola.it