Mobilità docenti 2026-27 pubblicati gli esiti | i bollettini degli uffici scolastici e come fare reclamo

Notizia in breve

Sono stati pubblicati gli elenchi provinciali con i trasferimenti e i passaggi dei docenti di ruolo che hanno richiesto mobilità per l'anno scolastico 20262027. I bollettini sono disponibili regione per regione negli uffici scolastici. Chi desidera presentare un reclamo può consultare le modalità indicate negli avvisi ufficiali pubblicati online. La pubblicazione riguarda esclusivamente gli elenchi relativi alle domande di mobilità presentate per questa annualità.