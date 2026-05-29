Mobilità docenti 2026-27 pubblicati gli esiti | i bollettini degli uffici scolastici e come fare reclamo

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati pubblicati gli elenchi provinciali con i trasferimenti e i passaggi dei docenti di ruolo che hanno richiesto mobilità per l'anno scolastico 20262027. I bollettini sono disponibili regione per regione negli uffici scolastici. Chi desidera presentare un reclamo può consultare le modalità indicate negli avvisi ufficiali pubblicati online. La pubblicazione riguarda esclusivamente gli elenchi relativi alle domande di mobilità presentate per questa annualità.

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Sono stati pubblicati gli elenchi provinciali con i passaggi e i trasferimenti che interessano i docenti di ruolo che hanno presentato istanza di mobilità per l'anno scolastico 20262027: i bollettini regione per regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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