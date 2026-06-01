Mobilità docenti 2026 da BAT a Bari Chiarimenti dell’Ufficio Scolastico

L’Ufficio Scolastico ha fornito chiarimenti sulla mobilità dei docenti prevista per il 2026, con particolare riferimento alle richieste di trasferimento tra BAT e Bari. Secondo l’articolo 18 bis del CCNI, i trasferimenti a domanda riguardano le scuole e gli istituti, ma non sono stati ancora definiti dettagli specifici sui criteri e le modalità. La procedura sarà comunicata nelle prossime settimane, con indicazioni sui termini e le documentazioni richieste.

L’art. 18 bis del CCNI prevede ” I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto territoriale e amministrativo di competenza, per effetto dell’istituzione di nuove province statali, sono disciplinati con i criteri di seguito definiti.” A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma, nei 10 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti dopo i trasferimenti in ambito provinciale secondo quanto disposto nel punto H-bis dell’Allegato 1 del presente C.C.N.I. e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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