Sostegno scolastico 2026 27 | come determinare le ore da attribuire Chiarimenti

L'Ambito territoriale di Palermo ha convocato le organizzazioni sindacali per discutere le modalità di rilevazione del fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico 20262027. L'incontro mira a stabilire come determinare le ore da attribuire alle diverse scuole, con l’obiettivo di definire le procedure di distribuzione delle risorse. La discussione riguarda le modalità di attribuzione delle ore di sostegno per l'anno prossimo.

L'Ambito territoriale di Palermo ha convocato le organizzazioni sindacali per definire le modalità di rilevazione del fabbisogno di sostegno per l'anno scolastico 20262027. ANIEF ha partecipato all'incontro e ha reso pubblici tre chiarimenti operativi destinati alle scuole della provincia. L'articolo Sostegno scolastico 202627: come determinare le ore da attribuire. Chiarimenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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