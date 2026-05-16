Segnalazioni su docenti e ATA al dirigente scolastico Sui dirigenti intervengono i tecnici Chiarimenti
In diverse scuole, sono stati ricevuti vari segnalazioni, esposti e reclami riguardanti docenti e personale scolastico. Questi atti vengono indirizzati ai dirigenti scolastici, che a loro volta coinvolgono i tecnici per eventuali approfondimenti. Non tutte le segnalazioni vengono trattate nello stesso modo, e alcuni casi richiedono chiarimenti specifici. La gestione di queste comunicazioni varia a seconda delle circostanze e delle procedure interne adottate dagli istituti scolastici.
Le segnalazioni, gli esposti e i reclami presentati da genitori, avvocati o altri soggetti non seguono tutti lo stesso percorso. Lo chiarisce l’ Ufficio scolastico regionale per le Marche in una nota operativa dedicata alla gestione delle comunicazioni che riguardano il funzionamento delle scuole, il personale scolastico e i dirigenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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