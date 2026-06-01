Mitsubishi Pajero torna nel 2026 | primi dettagli e versioni

La casa automobilistica giapponese ha annunciato che il Mitsubishi Pajero tornerà nel mercato nel 2026, dopo che le vendite globali sono state interrotte nel 2021. Sono stati forniti i primi dettagli sul modello e sulle versioni che saranno disponibili, anche se al momento non sono stati comunicati ulteriori specifiche tecniche o caratteristiche.

Il ritorno di Mitsubishi Pajero è ufficialmente realtà: a distanza di cinque anni dal ritiro dal mercato estero, la casa automobilistica giapponese ha confermato l'imminente arrivo di una nuova generazione di uno dei modelli più celebri e apprezzati della sua storia. L'erede dello storico Suv prodotto e commercializzato a partire dal 1982 e capace di vendere oltre 3,25 milioni di unità in oltre 170 paesi del mondo attraverso quattro serie distinte (L040, V20, V60-70 e V80) verrà presentato nell'autunno del 2026, mentre per l'apertura degli ordini bisognerà attendere i primi mesi del prossimo anno. A contribuire al... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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