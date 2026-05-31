La nuova Mitsubishi Pajero 2027 arriverà nel prossimo anno. La casa automobilistica ha confermato il ritorno del modello, che sarà disponibile in versione ibrida plug-in. Le immagini diffuse mostrano un design rivisitato, più moderno e aerodinamico rispetto alle versioni precedenti. La vettura sarà dotata di tecnologie avanzate e sistemi di sicurezza aggiornati. La produzione è prevista in un impianto dedicato, con consegne che inizieranno nel secondo trimestre del 2027.

Il ritorno della Mitsubishi Pajero è finalmente ufficiale. Dopo anni di indiscrezioni e l’addio alle scene nel 2021, la casa giapponese ha rotto il silenzio proprio in questi giorni (fine maggio 2026), pubblicando i primi teaser e confermando che il debutto della nuova generazione è previsto per questo autunno, mentre la commercializzazione globale prenderà il via nel 2027. Non si tratterà semplicemente di un singolo fuoristrada, ma del lancio di una vera e propria famiglia di veicoli (sulla falsariga della strategia Land Cruiser di Toyota) che posizionerà il brand Pajero come il top di gamma premium di Mitsubishi. Le Caratteristiche Tecniche della Nuova Generazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mitsubishi Pajero 2027: quando arriva e come sarà?

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NUOVO MITSUBISHI PAJERO IN ARRIVO!

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