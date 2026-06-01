Mitigazione dell' erosione costiera | si completa il varco sommerso di Marina Piccola
Nel fine settimana sono iniziate le operazioni per completare il varco sommerso davanti alla spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. L'intervento riguarda la mitigazione dell'erosione costiera e prevede il posizionamento di strutture sommerse. Le attività si sono svolte nel rispetto dei programmi stabiliti e si concentrano sulla chiusura definitiva del varco. Non sono stati divulgati dettagli su eventuali modifiche o ritardi rispetto alle pianificazioni iniziali.
Sono iniziate nel corso dell’ultimo weekend le operazioni finalizzate al completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. È infatti giunto in rada il primo pontone impegnato nelle attività di scarico delle pietre naturali che saranno utilizzate per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
“Mitigazione del rischio da erosione costiera” (costa alta). 26 milioni di euro stanziati per difesa della costa in tutta la PugliaIn Puglia sono stati destinati 26 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera lungo le aree di costa alta.
L’erosione costiera che minaccia il patrimonio archeologico dell’Agrigentino, Mimmo Macaluso:"Serve più tutela"L’erosione costiera che riguarda la zona di Agrigento sta portando alla scoperta di reperti archeologici emersi dal mare e dalla terra.
Si parla di: Castellabate, via ai lavori contro l'erosione costiera: si completa il varco sommerso a Marina Piccola.
CASTELLABATE, INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA: SI COMPLETA IL VARCO SOMMERSO DI MARINA PICCOLAComuni: Sono iniziate nel corso dell’ultimo weekend le operazioni finalizzate al completamento del varco sommerso antistante la spiaggia di Marina Piccola. È ... cilentonotizie.it
Castellabate, via ai lavori contro l’erosione costiera: si completa il varco sommerso a Marina PiccolaEntrano nel vivo gli interventi di mitigazione dell’erosione costiera in uno dei luoghi simbolo del Comune di Castellabate: la famosa spiaggia di Marina Piccola, nel cuore di Santa Maria. Nel ... infocilento.it