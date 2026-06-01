Mitigazione dell' erosione costiera | si completa il varco sommerso di Marina Piccola

Notizia in breve

Nel fine settimana sono iniziate le operazioni per completare il varco sommerso davanti alla spiaggia di Marina Piccola a Castellabate. L'intervento riguarda la mitigazione dell'erosione costiera e prevede il posizionamento di strutture sommerse. Le attività si sono svolte nel rispetto dei programmi stabiliti e si concentrano sulla chiusura definitiva del varco. Non sono stati divulgati dettagli su eventuali modifiche o ritardi rispetto alle pianificazioni iniziali.