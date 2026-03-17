Mitigazione del rischio da erosione costiera costa alta 26 milioni di euro stanziati per difesa della costa in tutta la Puglia

In Puglia sono stati destinati 26 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera lungo le aree di costa alta. Le risorse sono state allocate per interventi di difesa e protezione delle zone più a rischio. Questa decisione riguarda le diverse località che si affacciano sul mare, con l’obiettivo di preservare le coste e limitare i danni causati dall’erosione.

. Province, Citta Metropolitana e Comuni protagonisti delle scelte. La Giunta ha approvato oggi la delibera che introduce il nuovo modello di "governance multilivello" che individua nei Comuni costieri - le Province pugliesi e la Città Metropolitana di Bari, ognuna per il proprio territorio di riferimento, i soggetti deputati alle attività di ricognizione, coordinamento, orientamento e supporto finalizzata alla raccolta di un primo insieme di proposte progettuali da avviare a specifica procedura negoziale quali beneficiari delle risorse “Mitigazione del rischio da erosione costiera (costa alta)” per una dotazione di 26. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Mitigazione del rischio da erosione costiera” (costa alta). 26 milioni di euro stanziati per difesa della costa in tutta la Puglia Articoli correlati Puglia, costa a rischio: 26 milioni di euro per fermare l’erosione.Puglia sotto pressione: 26 milioni di euro per proteggere le coste dall'erosione La Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per interventi... Puglia, costa a rischio: 26 milioni per salvare spiagge e tesoriPuglia sotto pressione: 26 milioni di euro per fermare l'erosione costiera La Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per un’emergenza che si... Aggiornamenti e notizie su Mitigazione del rischio da erosione... Temi più discussi: Maltempo aprile 2025, dal Governo altri 45 milioni per il Piemonte; PR FESR 2021/2027- Azione 2.10.1- Mitigazione rischio distacco coltri in terra e/o materiale detritico e opere convogliamento acque - Comune di Sant’Angelo di Brolo - Finanziamento - Approvazione disciplinare; Mitigazione del rischio idrogeologico, un milione di euro per Pago Veiano; Modifica viabilità per i lavori di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico a Sambucheto. Cisl Calabria, serve un nuovo piano di cura del territorioIl cambiamento climatico impone alla nostra Regione uno scatto in avanti nelle politiche di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico. (ANSA) ... ansa.it Mitigazione del rischio idraulico lungo l'Aspio: tutti i lavori fatti e da completare a Fosso RigoIl punto è stato fatto questa mattina nella sede del Consorzio di Bonifica tra l'assessore regionale Tiziano Consoli, il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani, la prima cittadina di Osimo Michela Gl ... anconatoday.it La risposta del vicesindaco Terrile: "Indennizzi e mitigazione dell’impatto devono procedere insieme. Sui cantieri serve un cambio di passo, pronti a intervenire ancora" - facebook.com facebook Casarza, in corso i lavori di mitigazione del rischio sul torrente Petronio a Francolano x.com