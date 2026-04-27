L’erosione costiera che minaccia il patrimonio archeologico dell’Agrigentino Mimmo Macaluso | Serve più tutela

L’erosione costiera che riguarda la zona di Agrigento sta portando alla scoperta di reperti archeologici emersi dal mare e dalla terra. Recentemente, un ispettore onorario ha segnalato alla Soprintendenza il ritrovamento di una piccola anfora antica rimasta integra a seguito di una frana a Eraclea Minoa. La questione della tutela di questi beni, minacciati dall’azione del mare, viene discussa anche dal rappresentante delle autorità culturali locali.

Mimmo Macaluso, ispettore onorario ai Beni culturali della Regione Siciliana, che ha segnalato alla Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento il ritrovamento di una piccola anfora antica rimasta intatta dopo una frana a Eraclea Minoa, affronta con AgrigentoNotizie il tema dell’erosione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Dall’erosione costiera alla valorizzazione del patrimonio: Fondi programma gli interventi 2026 A Benevento nasce il N.I.R.P.A, il primo nucleo per la tutela del patrimonio archeologicoTempo di lettura: 2 minutiCon l’assemblea straordinaria del 2 marzo scorso è stato ufficialmente istituito in città il Nucleo Intervento Reati... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’erosione costiera minaccia il patrimonio archeologico dell’Agrigentino, serve più tutela: l’allarme di Mimmo Macaluso; Archeologo nel Regno Unito Il progetto che in Italia non hanno voluto l’ho sviluppato all’estero Qui la mentalità è diversa. L’erosione costiera che minaccia il patrimonio archeologico dell’Agrigentino, Mimmo Macaluso:Serve più tutelaL’ispettore onorario ai Beni culturali della Regione siciliana ha segnalato alla Soprintendenza un reperto ritrovato ad Eraclea Minoa: È fondamentale proteggere questi luoghi ... agrigentonotizie.it Erosione costiera: D’Annuntiis stanziati 2,56 milioni per 12 interventi urgentiL'AQUILA - Dopo l’avvio delle attività per la realizzazione degli interventi programmati con i fondi FSC 2021/27 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis ... ekuonews.it Una video-capsula per diagnosi innovative e meno invasive negli ospedali di Sciacca e Ribera Grazie all’attività dell’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva degli Ospedali Riuniti di Sciacca-Ribera, diretta dal dottor Domenico Macaluso... - facebook.com facebook