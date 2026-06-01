Mistero nel cuore della Terra | il flusso di metallo fuso del nucleo esterno si è invertito sotto il Pacifico

I ricercatori hanno rilevato un'inversione del flusso di metallo fuso nel nucleo esterno della Terra, avvenuta sotto l'Oceano Pacifico.

I ricercatori hanno osservato un'inversione del flusso nel nucleo esterno della Terra. Il cambio di direzione si è verificato sotto l'Oceano Pacifico. Le ragioni della variazione nel cuore della Terra restano un mistero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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