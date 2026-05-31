Gli scienziati segnalano un cambiamento nel movimento del ferro fuso alla profondità di circa tremila chilometri sotto la superficie terrestre. L’oceano di ferro liquido ha invertito improvvisamente la sua direzione, secondo le rilevazioni. Questo fenomeno potrebbe influire sul campo magnetico terrestre, che protegge il pianeta dai raggi solari e dalle particelle spaziali. Non sono stati ancora specificati i possibili effetti a breve termine o le cause di questa inversione.

A tremila chilometri sotto la superficie su cui camminiamo si agita un immenso oceano incandescente da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza. È in questo abisso di metallo liquido che si genera il campo magnetico terrestre, l’invisibile scudo che impedisce alle letali radiazioni cosmiche di spazzare via l’atmosfera e la vita come la conosciamo. Ma qualcosa, nel delicato e titanico equilibrio del pianeta, ha subito un’alterazione improvvisa: nel 2010, un vasto settore di questo mare sotterraneo ha smesso di scorrere verso ovest e ha invertito con forza la propria rotta verso est. U n’anomalia silenziosa, captata dai satelliti solo a distanza di anni, che dimostra come il cuore del nostro pianeta sia molto più instabile e imprevedibile di quanto la scienza avesse mai ipotizzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Qualcosa sta cambiando nelle viscere della Terra. L’oceano di ferro fuso ha improvvisamente invertito la sua rotta”: l’allarme degli scienziati e i rischi per lo scudo magnetico

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