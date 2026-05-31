Il flusso di ferro nel nucleo terrestre sotto l’Oceano Pacifico ha modificato la sua traiettoria. Questa variazione potrebbe influenzare la rotazione della Terra, che nel 2010 ha accelerato la sua rotazione. La relazione tra il movimento del ferro nel nucleo e i cambiamenti nella durata del giorno terrestre è oggetto di studio. Non sono stati forniti dettagli sulle cause di questa modifica o sulle conseguenze precise di tale cambiamento.

? Domande chiave Come può un flusso di ferro cambiare la durata del giorno?. Perché il nucleo terrestre ha accelerato la sua rotazione nel 2010?. Quali rischi corre il sistema GPS con l'instabilità del campo magnetico?. Cosa scatena l'improvvisa inversione del metallo liquido sotto il Pacifico?.? In Breve Anomalia del 4% rilevata sotto l'equatore del Pacifico tramite dati ESA Swarm.. Flusso verso est accelerato nel 2020 con velocità superiore di 2 km annui.. Variazioni rotazione nucleo interno e durata giorno registrate tra il 2010 e il 2014.. Scosse geomagnetiche nella zona pacifica documentate nel 2017, 2020 e 2024.. Un’inversione improvvisa nel nucleo terrestre: il flusso di ferro sotto il Pacifico cambia rotta dal 2010. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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