Una donna di 49 anni, aggredita dal marito sabato scorso nel catanese, è morta dopo due giorni in ospedale. La donna aveva riportato lesioni dopo l’aggressione e si trovava in condizioni critiche. La Procura ha avviato un’indagine sull’accaduto. La vittima è deceduta ieri mattina, senza aver ripreso conoscenza. La famiglia ha comunicato il decesso, mentre i carabinieri continuano le verifiche sulla vicenda.

È decedutaall’ospedale Garibaldi Centro di Catania dopo due giorni di agoniala donna di 49 anni aggredita dal maritonella loro casa nel quartiere Belsito di Misterbianco. Secondo le prime ricostruzioni, il coniuge di 53 anniavrebbe aggredito la moglie dopo un’accesa discussione.La vittima era stata trasportata in ospedale in codice rosso e si trovava in prognosi riservata. A seguito del tragico epilogo dell’evento, sono emersi i primi dettagli sulle indagini. La Procura sostiene che la donnasarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. Ad allertare i soccorsi è stata una delle figlie della coppia dopo aver visto la madre riversa a terra con una ferita alla testa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Misterbianco, morta dopo due giorni la 49enne aggredita dal marito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Massacrata di botte dal marito e presa a martellate in testa: Alessandra Bruno muore in ospedale

Notizie e thread social correlati

Catania, morta la 49enne picchiata dal marito a MisterbiancoUna donna di 49 anni è morta dopo essere stata trovata in condizioni gravissime il 30 maggio, a seguito di un'aggressione domestica.

Catania, morta la 49enne picchiata in casa dal marito | All'uomo contestato il reato di femminicidioUna donna di 49 anni è morta dopo essere stata picchiata dal marito all’interno della loro abitazione.

Temi più discussi: Martellate in testa alla moglie, donna morta dopo due giorni in ospedale; Tentato femminicidio a Misterbianco, aggressione davanti ai figli che chiamano i soccorsi: L'ha massacrata; Catania, picchia la moglie durante una lite: la donna è in gravi condizioni; Tentato femminicidio a Misterbianco, operata d'urgenza la 49enne colpita alla testa dal marito: è grave.

Femminicidio a Misterbianco, è morta Alessandra Bruno: era stata picchiata dal marito due giorni fa davanti ai quattro figli x.com

Misterbianco, muore dopo due giorni la 49enne colpita a martellate dal maritoNon ce l’ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni di Misterbianco aggredita e colpita ripetutamente alla testa con un martello dal marito 53enne la notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio. È dec ... msn.com

Morta in ospedale dopo due giorni di agonia la donna presa a martellate dal marito a MisterbiancoMorta in ospedale dopo due giorni di agonia la donna presa a martellate dal marito a Misterbianco. L'uomo ora è in carcere ... blitzquotidiano.it