catania morta la 49enne picchiata dal marito a misterbianco

Una donna di 49 anni è morta dopo essere stata trovata in condizioni gravissime il 30 maggio, a seguito di un'aggressione domestica. Era stata picchiata dal marito nella loro abitazione a Misterbianco, in provincia di Catania. Trasportata d’urgenza in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate nel corso dei giorni. La vittima è deceduta nelle ultime ore. La polizia ha avviato un'indagine sull’accaduto.

Non ce l’ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni ricoverata in condizioni disperate il 30 maggio fa dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione di Misterbianco, in provincia di Catania. L’uomo aveva colpito la moglie davanti ai quattro figli la notte tra venerdì e sabato scorso. A dare l’allarme era stata la figlia della coppia. I soccorritori avevano trovato la donna a terra con una grave ferita alla testa. Portata d’urgenza all’ospedale Garibaldi di Catania, è rimasta in rianimazione fino a lunedì pomeriggio. Arrestato il marito. Le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta di Catania Lidia Todaro e dalla sostituta Valentina Margio, sono affidate ai carabinieri di Misterbianco che già nell’immediatezza dei fatti avevano arrestato il marito, 53 anni, con l’accusa di tentato femminicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Catania: identificata la donna uccisa nei pressi del porto

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